Der emotionale Ausbruch von Steve Kerr – Trump, Jordan, Waffenlobby – der Startrainer nimmt es mit allen auf Klar und deutlich: Der 56-jährige US-Basketballcoach äusserte sich so eindrucksvoll wie niemand zum Schulmassaker in Texas. Steve Kerr ist sich Widerstände gewohnt. Marco Keller

Steve Kerr sitzt auf dem Podium im Mediencenter in Dallas. In wenigen Stunden werden seine Golden State Warriors zum vierten NBA-Playoff-Halbfinalspiel bei den Mavericks antreten, und eigentlich soll er sich hier zu Sportlichem äussern. Doch danach steht ihm der Sinn gar nicht. Seine Gedanken sind beim Schulmassaker an der Primarschule in Uvalde, Texas. Kerr schimpft: «In den letzten zehn Tagen hatten wir ältere Schwarze, die in einem Supermarkt in Buffalo erschossen wurden, asiatische Kirchgänger in Südkalifornien und jetzt Kinder, die in der Schule ermordet werden.» Man sieht ihm an, dass er am Boden zerstört ist.