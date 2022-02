Liveticker: Olympia-Abfahrt – Beat Feuz? Abgebrüht – der Emmentaler gewinnt Gold

Zusammenfassung

Beat Feuz ist der Meister darin, Dinge herunterzuspielen. Dass er jahrelang Zweiter wurde in Kitzbühel und den Sieg vergeblich jagte? Nicht so schlimm. Dass ihm Olympia-Gold noch fehlte, ihm, dem Weltmeister von St. Moritz 2017? Was solls.

Doch an diesem Montag ist im Zielraum von Yanqing zu sehen, was es wirklich bedeutet, Olympiasieger zu sein. Der stoische Emmentaler kauert im Athleten-Zelt, das Handy in der Hand, und tatsächlich: Es laufen Tränen über sein Gesicht. Ja, er hat es hingekriegt: Der beste Abfahrer der letzten vier Jahre steht jetzt auch auf dem Olymp. Wie er auf diesem fordernden Kurs mit den vielen Kurven zurechtkam, obwohl er nur zwei Trainings fahren konnte – ein Testrennen fiel dem Coronavirus zum Opfer – ist nicht nur beeindruckend, es ist fast sensationell. Gerade mit seiner Geschichte, mit dem linken Knie, das elfmal operiert werden musste.

Emotional wurde er vor allem da, als das Telefon aus der Heimat kam, aus Oberperfuss bei Innsbruck, von seiner Freundin und seiner grösseren Tochter. Alles sei ihm da durch den Kopf gegangen, sagt Feuz bei SRF, die Höhen und die Tiefen. Derzeit ist er definitiv im Hoch, Olympiasieger vor dem 41-jährigen Johan Clarey wird er in China – der mit einem Podestplatz in seinem Alter einen nächsten Rekord aufstellt – und Matthias Mayer, Olympiasieger von 2014. Die erste Medaille für die Schweiz an diesen Spielen ist gleich eine goldene.