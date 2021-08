Klimaschutz – wie weiter? – Benzin dürfte teurer werden – trotz Volks-Nein Das Stimmvolk hat eben erst gegen teureren Treibstoff gestimmt. Trotzdem will nun eine breite Politallianz den Weg für eine Preiserhöhung ebnen. Stefan Häne

Sinkt der Benzinpreis oder steigt er: Ein Teil des CO₂-Ausstosses muss heute mit Klimaschutzmassnahmen kompensiert werden. Foto: Salvatori Di Nolfi (Keystone)

Es wird wieder geräppelt. Die SVP will auf die Verlierer der CO₂-Abstimmung zugehen – bei einem sensiblen Thema: dem Benzinpreis. Eine Erhöhung hat das Stimmvolk am 13. Juni abgelehnt.

Worum geht es? Bis jetzt mussten die Treibstoffimporteure einen Teil der CO₂-Emissionen aus Benzin und Diesel mit Klimaschutzmassnahmen kompensieren, was den Treibstoff an der Zapfsäule um 1,5 Rappen pro Liter verteuert hat. Doch diese Pflicht ist im geltenden CO₂-Gesetz befristet: Ende Jahr läuft sie aus. Die Erdölbranche wäre also ab 2022 davon befreit, der Benzinpreis sänke um 1,5 Rappen.