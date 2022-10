Aufgefallen bei YB - Sion – Trotz Schönheitsfehlern sexy Die Berner demonstrieren beim 1:1 gegen die Walliser altbekannte Mängel. Und können sich dennoch grossen Zuspruchs sicher sein. Dominic Wuillemin

Der Ausgleich vom Penaltypunkt: Jean-Pierre Nsame erzielt mit seinem 8. Tor das 1:1 gegen Sion. Alessandro della Valle (Keystone)

Garcia zeigt Benito, wie es geht

Der Impuls kommt von einem, der von seiner Position her in erster Linie nicht dazu prädestiniert ist, die Offensive zu beleben. Ulisses Garcia ist Linksverteidiger, seine Hauptaufgabe ist es also, Tore zu verhindern. Nach der englischen Woche mit dem 4:1 in Lugano und dem 1:1 daheim gegen Sion lässt sich aber festhalten: Garcia ist fürs Berner Angriffsspiel ungemein wertvoll. Das ist umso erstaunlicher, war er zuvor wegen seines rüden Fouls an St. Gallens Fabian Schubert wochenlang gesperrt