Bekleidungsbranche in der Krise – Trotz Rabattschlacht dürften die Verkaufszahlen schwächeln Im Homeoffice braucht niemand neue Kleider. Bei Wiedereröffnung dürfte es hohe Rabatte auf Frühlingsartikel geben. Doch auch nach der Krise rechnen die Händler mit weniger Verkäufen. Phillippe Rodrik

Deutlicher Umsatzrückgang: Filiale von H&M an der Zürcher Bahnhofstrasse. Sophie Stieger

Homeoffice, kein Ausgang, keine Restaurant- oder Kinobesuche: Schweizerinnen und Schweizer können sich derzeit nicht in der Öffentlichkeit präsentieren – und brauchen entsprechend weniger schicke Kleidung. Das zeigt sich auch in den Zahlen: Seit fast zwei Monaten bricht die Nachfrage nach Kleidung deutlich ein, obwohl man im Internet noch alles kaufen kann. Die schwedische Modekette H&M musste vergangenen Monat einen Umsatzrückgang um fast 50 Prozent hinnehmen. Auch Schweizer Händler leiden unter dem Nachfragerückgang.

Der Nobelbekleidungshändler Grieder erwartet dieses Jahr einen Umsatzrückgang von 15 bis 25 Prozent. Das deckt sich mit Zahlen, die die Beratungsfirma Boston Consulting Group errechnet hat. Sie sagt für dieses Jahr einen Rückgang der weltweiten Bekleidungsverkäufe um 20 bis 25 Prozent voraus. Auch eine Steigerung der Onlineverkäufe um 10 Prozent dürfte daran wenig ändern.

Hohe Rabatte auf Kleidung und Schuhe

Viele Händler werden in der Schweiz bei der Wiedereröffnung am 11. Mai hohe Rabatte auf Kleidung und Schuhen anbieten. Nur so können sie unverkaufte Artikel der Frühjahrskollektion loswerden. Diese verlieren nämlich schnell an Wert. «Die Frühlingsangebote werden besonders attraktiv sein», sagt eine Manor-Sprecherin. Grieder hat noch keine Rabattoffensive geplant. Doch um im kriselnden Modemarkt nicht ins Hintertreffen zu geraten, gibt es aktuell Onlinepromotionen: «Wir bieten bis Ende April einen Rabatt von 20 Prozent auf die neuen Frühjahrs- und Sommerkollektionen, die auf unserer Website verkauft werden», sagt eine Sprecherin.

Trotz Rabatten rechnen die Händler in den kommenden Monaten nicht mit guten Verkaufszahlen. Tatsächlich begann die Branche schon lange vor Ausbruch der Coronavirus-Pandemie zu leiden. Konsolidierung und strukturelle Veränderungen brachten in jüngster Zeit drei Schweizer Marken zum Verschwinden: Charles Vögele, Yendi und Blackout. Zudem sinkt mit Kurzarbeit und höherer Arbeitslosigkeit in der Schweiz das Budget der potenziellen Kunden.