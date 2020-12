In den vergangenen Jahren waren Sie unter anderem auf den Strassen von New York und Bologna mit Ihrer Kamera unterwegs. Nun sind Sie wieder einmal in Ihrer Heimatstadt losgezogen.

Das war anfangs gar nicht so einfach. In Bologna bin ich vor zwei Jahren schnell in einen Flow gekommen, ich war gebannt vom Licht und dem Treiben auf der Strasse. In Bern musste ich erst mal etwas Distanz gewinnen, um die Stadt mit anderen Augen zu sehen. Ich habe bereits im Frühling einen Versuch gestartet, als die Strassen leer gefegt waren. Ich wollte diese aussergewöhnliche Zeit festhalten, doch die Stimmung war mir zu deprimierend – die Menschen haben gefehlt.