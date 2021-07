Ein Stück katholisches Bern verschwindet – Trotz eines harten Anfangs war sie sich ihrer Berufung gewiss Die Ingenbohler Ordensschwester Johannes Maria war eine «leidenschaftliche Unterstufenlehrerin». Geschwisterlichkeit ist ihr wichtiger als die Kirchenhierarchie. Markus Dütschler

Die Ära der Ingenbohler Schwestern in Bern geht zu Ende: Schwester Johannes Maria Amrein. Foto: Raphael Moser

Beim Fototermin mit der Ordensfrau Johannes Maria auf der Dachterrasse des Viktoriaheims in Bern erkennt man die Kirchtürme der christkatholischen Kirche St. Peter und Paul und des reformierten Münsters. Das Bild hat fast Symbolcharakter: Obwohl fest im Katholizismus verankert, hat die Ordensfrau einen weiten Blick für die gesamte christliche Gemeinschaft.

In den letzten Jahren habe sie schöne Momente der Ökumene erlebt, sagt die Ingenbohler Schwester. Eine reformierte Pfarrerin halte im Viktoriaheim regelmässig Gottesdienst, den sie oft besuche. «Mitsamt Abendmahl, obwohl das kirchenrechtlich eigentlich nicht geht.» Nach katholischer Auffassung verwandeln sich Wein und Brot in der Eucharistie in den realen Leib Christi, während die Reformierten das Abendmahl als reinen Erinnerungsakt verstehen.