Berner Alters- und Pflegeheime – Trotz Corona-Impfung nur zaghafte Lockerung Ende März dürften alle Impfwilligen in Berner Alters- und Pflegeheimen geschützt sein. Dennoch wagen die Heime, gezeichnet von vielen Todesfällen, nur vorsichtige Öffnungsschritte. Christoph Aebischer

Noch müssen Alters- und Pflegeheime Besuche einschränken – immerhin weniger drastisch als im April 2020. Foto: Moritz Hager (Archiv)

Seit dieser Woche sind im Kanton Bern alle impfwilligen Altersheimbewohner zumindest einmal geimpft, in etwa einem Monat dürften sie beide Dosen erhalten haben. Bei den Pflegenden dauert es noch bis Mitte April. Unter ihnen werden sich jedoch weniger impfen lassen, wie Umfragen nahelegen.

Für ältere Menschen, ihre Angehörigen, aber auch die Pflegenden verspricht die fortschreitende Impfkampagne ein Ende des Sterbens an Covid-19. Rund die Hälfte der aktuell 1000 Corona-Toten waren in Heimen zu beklagen, in der zweiten Welle lag der Anteil laut der bernischen Gesundheitsdirektion gar darüber.