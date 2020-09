Neue Krankenkassenprämien – Trotz Corona fällt der Prämienschub aus Trotz der grössten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten steigen die Krankenkassenprämien 2021 nur um 0,5 Prozent. Das sind die Gründe für die überraschende Entwicklung. Markus Brotschi

Die Behandlung von Corona-Patienten auf Intensivstationen hat das Gesundheitswesen zeitweise stark gefordert. Doch die Kosten der Pandemie wollen die Kassen mit Reserven auffangen. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Bereits zum dritten Mal in Folge kann Gesundheitsminister Alain Berset einen moderaten Prämienanstieg bekannt geben. Um 0,5 Prozent steigen die Prämien 2021 im gesamtschweizerischen Durchschnitt an. Je nach Kanton variiert die Veränderung zwischen einer Zunahme um 2,1 und einer Abnahme um 1,6 Prozent.

In neun Kantonen sinkt oder stagniert die mittlere Prämie, zu diesen Kantonen gehören Zürich (–0,7%) und Basel-Stadt (0,0%). In zehn Kantonen steigen die Prämien weniger als 1 Prozent, darunter Bern (+0,8%). Die grösste Entlastung ist in Appenzell Innerrhoden mit minus 1,6 Prozent zu verzeichnen, der grösste Anstieg im Tessin (+2,1%). Schweizweit beträgt die mittlere Prämie für Erwachsene 375.40 Franken.

Dass trotz der grossen Belastung des Gesundheitssystems durch die Corona-Pandemie die Prämien nur wenig steigen, hat zwei wesentliche Gründe: Erstens wurden vor allem im ersten Halbjahr weniger stationäre und ambulante Behandlungen durchgeführt. Zweitens können die Kassen zur Deckung der pandemiebedingten Kosten auf Reserven zurückgreifen.

Dabei hatte dieses Jahr noch mit einem Kostenschub begonnen. Von Januar bis März stiegen die Gesundheitskosten laut dem Kassenverband Santésuisse um 5 Prozent – also überdurchschnittlich. Doch der Lockdown kehrte diesen Trend dann in den Folgemonaten ins Gegenteil. Deshalb sind die Gesundheitskosten im ersten Halbjahr 2020 im Vergleich zur Vorjahresperiode stabil geblieben.

Weniger medizinische Behandlungen

Die Kosten für stationäre Spitalbehandlungen gingen sogar minim zurück (–0,2%), und im ambulanten Spitalbereich stiegen sie nur moderat um 1,2 Prozent, wie der Kostenmonitor des Bundesamts für Gesundheit (BAG) zeigt. Ein Grund dafür ist, dass ein Teil der Spitalbehandlungen im Frühling nicht durchgeführt wurde, weil der Bundesrat ein mehrwöchiges Verbot für nicht dringende Behandlungen erliess. Auch die Kosten für ambulante Behandlungen bei Ärzten fielen mit einem Minus von 4,4 Prozent deutlich geringer aus. Dabei dürfte eine Rolle spielen, dass viele Patienten aus Furcht vor einer Ansteckung die Arztpraxen mieden. Die Kosten für Physiotherapeuten gingen gar um 8,6 Prozent zurück.

Auch für das ganze Jahr rechnet Santésuisse nur mit einem leichten Anstieg der Gesundheitskosten. Allerdings ist immer noch offen, welche der nicht geleisteten medizinischen Leistungen später nachgeholt werden. Ein solcher Nachholeffekt könnte 2022 doch noch zu einem Prämienschub führen. Untersucht wird aber auch, ob ein Teil der nicht durchgeführten Behandlungen ohnehin nicht zwingend gewesen wären, insbesondere orthopädische Eingriffe.

Höhere Kosten sind als Folge der Pandemie bei der ambulanten Krankenpflege Spitex und den Pflegeheimen zu erwarten. Auch bei den Medikamentenbezügen in den Apotheken ist im ersten Halbjahr ein starkes Wachstum zu verzeichnen. Allerdings dürfte hier mitspielen, dass viele chronisch Kranke im Frühling Medikamentenvorräte anlegten und danach davon zehrten.

Bereits im Mai machten die Krankenversicherer in seltener Einmütigkeit klar, dass die Behandlung von Corona-Patienten zu keinen Prämienerhöhungen führen dürfe. Das ist möglich, weil die Kassen genau für solche ausserordentlichen Ereignisse mittlerweile über 11 Milliarden an Reserven angelegt haben. Für diese Prämienrunde hat das BAG einen Reserveabbau von 211 Millionen bewilligt. Dabei haben einige Versicherer Rücklagen bis zum Vierfachen des gesetzlich geforderten Reservepolsters angelegt. Noch offen ist, wer die Ausfälle der Spitäler deckt, die sie wegen des zeitweiligen Behandlungsverbots erlitten haben. Auch hier wird frühestens Ende Jahr klar sein, wie gross die Ausfälle sind. Die Kassen haben bereits klargemacht, dass sie für nicht erfolgte Behandlungen nicht aufkommen wollen.

Weiterer Reservenabbau gefordert

Die Krankenkassenprämien werden aufgrund einer Kostenprognose für das kommende Jahr, einer Hochrechnung für das laufende Jahr und des Geschäftsabschlusses des zurückliegenden Jahres ermittelt. Gerade die Corona-Pandemie macht eine Kostenschätzung fürs laufende und das kommende Jahr schwierig. Falls im Winterhalbjahr wieder viele Patienten im Spital und gar auf Intensivstationen behandelt werden müssten, nähmen die Corona-bedingten Kosten wieder zu. Allerdings könnten die Kassen auch im nächsten Jahr einen allfälligen Prämienschub mit Reserven abfedern. Der Bundesrat hat letzte Woche vorgeschlagen, dass die Kassen künftig die Reserven stärker abbauen dürfen, als das bisher erlaubt war. Der Gewerkschaftsbund fordert hingegen, dass die Kassen zum Abbau und zur Rückzahlung der Gelder an die Versicherten gezwungen werden.

Trotz der moderaten Erhöhungen belasten die hohen Krankenkassenprämien viele Versicherte. Der Bundesrat will mit Kostensenkungspaketen erreichen, dass die Prämien trotz der demografischen Entwicklung und des medizinischen Fortschritts einigermassen bezahlbar bleiben. Im Parlament liegt Bersets Vorschlag, für Generika ein Referenzpreissystem einzuführen. Für die jeweiligen Nachahmerpräparate soll ein maximaler Preis festgelegt werden, den die Kassen vergüten müssen. Berset hofft so, jährlich mehrere Hundert Millionen Franken einzusparen. Allerdings ist der Systemwechsel im Parlament stark umstritten. Noch schwerer wird es Bersets jüngster Vorschlag haben, das Hausarztmodell obligatorisch zu machen. Niemand könnte mehr künftig ohne vorgängige Konsultation bei einer «Erstberatungsstelle» einen Spezialisten aufsuchen.

