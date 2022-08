Abschiebungen von Asylsuchenden – Trotz Chaos im Land weist die Schweiz Geflüchtete nach Sri Lanka aus Sri Lanka erlebt eine schwere Wirtschaftskrise. Die Lage sei «katastrophal», sagt die Weltorganisation gegen Folter. Das Staatssekretariat für Migration ignoriert die Warnungen. Nina Fargahi

Wegen der Wirtschaftskrise stürmen Protestierende am 9. Juli 2022 den Präsidentenpalast in Sri Lankas Hauptstadt Colombo. Foto: Keystone

«Schlichtweg katastrophal.» So beschreibt die Weltorganisation gegen Folter (OMCT) die Situation in Sri Lanka in einem offenen Brief an Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Sie forderte die Schweiz Ende Juli zu einem Abschiebungsstopp auf. Die aktuelle Krise lasse es nicht zu, dass Personen nach Sri Lanka zurückgeschickt würden. Die Rückführung von Asylsuchenden sei «sowohl menschlich unvertretbar, als auch ein Verstoss gegen die rechtlichen Verpflichtungen der Schweiz auf internationaler Ebene».