Abo Reportage aus Cherson – Trotz allem lassen sie sich nicht brechen Der Kreml hat den Rückzug aus Cherson angekündigt. Dort hinterlässt die Armee Trümmer und Zerstörung – und Menschen, die an den Sieg glauben. Eine Reise entlang der Frontlinie.

Sie blieb, während andere vor der russischen Besatzung flohen: Tatjana Primak vor ihrem Haus in Wyssokopillja, ein Dorf nahe Cherson. «Das ist keine Armee. Das ist eine Horde», sagt sie über die russischen Soldaten. Foto: Thomas Avenarius

Tomas Avenarius aus Cherson

Der Major schaut sich um. Zerstörte Panzer, zerfetzte Laster, angesengte Munitionskästen, ausgeglühte Metallboxen. Dazwischen liegen, weit verstreut, einzelne Stiefel. Zu jedem Paar gehörte wohl auch einmal ein Mensch. Dem ukrainischen Offizier fällt jetzt ein, was der Moskauer Patriarch Kyrill I. vor einigen Wochen sehr laut gepredigt hatte. Wenn ein russischer Soldat im Ukraine-Krieg falle, komme er in den Himmel. Der Ukrainer lacht auf, zeigt auf ein zerrissenes Uniformteil, das oben in den Ästen eines Baumes hängt. «So weit also kommen Putins Soldaten auf ihrer Himmelsreise.»