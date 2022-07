Mit der Rega ins Spital gebracht – Trottinettfahrerin bei Unfall in Adelboden schwer verletzt Bei der Abfahrt mit dem Trottinett vom Sillerenbühl Richtung Bergläger ist eine Frau gestürtzt. Die Polizei geht von einem Selbstunfall aus.

Ein beliebtes, aber nicht ganz unbequemes Vergnügen: Trottinett-Abfahrt ab dem Berghaus Sillerenbühl in Adelboden. Foto: Bruno Petroni

Eine 48-jährige Frau ist am Freitagnachmittag mit ihrem Trottinett in Adelboden BE gestürzt. Sie verletzte sich dabei so schwer, dass sie von einem Helikopter ins Spital gebracht werden musste.

Gemäss aktuellen Erkenntnissen geht die Berner Kantonspolizei von einem Selbstunfall aus, wie sie am Samstag mitmeilte. Die Frau war von Sillerenbühl in Richtung Bärgläger unterwegs gewesen, als sie stürzte. Eine Drittperson habe sich als erste um die Verletzte gekümmert, bevor die Rega eingetroffen sei.

SDA/zec

Fehler gefunden?Jetzt melden.