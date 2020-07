Wegen Platzmangel – Trotti-Stress auf dem Velostreifen Die Stadt Bern will den E-Trottinett-Verleih erlauben. Von der Fussgänger- und Velolobby hagelt es Kritik. Selbst Verkehrsdirektorin Ursula Wyss hat Bedenken. Carole Güggi , Sven Niederhäuser

Die motorisierten Trottis sind auf dem Velostreifen erlaubt, auf dem Trottoir aber verboten. Foto: Christian Beutler (Keystone)

Ein E-Bike von Publibike oder Bond – oder doch lieber ein E-Trottinett? Bernerinnen und Berner haben bald die Wahl: Die Stadt will E-Trottinette nach Bern holen. «Die Erfahrung aus anderen Städten zeigt: E-Trottis passen gut in den städtischen Verkehr – sofern gewisse Vorgaben erfüllt werden», sagt Verkehrsdirektorin Ursula Wyss (SP). Sie beruft sich dabei auf Zürich, wo es E-Scooter bereits seit letztem Jahr zur Ausleihe gibt, in Basel, Winterthur, St. Gallen ebenfalls. Doch bereits jetzt ist klar: So richtig freut sich in Bern niemand auf die Trottis.