Gastbeitrag zu Karfreitag und Ostern – Trost der Hoffnung Es geht nicht darum, die Krise mit Sinn auszustatten, sondern ihre Sinnlosigkeit zu akzeptieren und sie zusammen mit anderen Menschen kreativ zu bekämpfen. Meinung Ella de Groot

«Der Engel: Trost im Jetzt» («De engel van de laatste troost»), 1941, von Hendrik Werkman (1882–1945). Bild: zvg

Es ist still geworden auf dem Schulhof nebenan. Mir fehlt der Kinderlärm, der das Geschrei der nistenden Krähen im Wäldchen übertönt. Von meiner Wohnung aus konnte ich beobachten, wie Schulkinder, eins nach dem anderen, im Zehnminutentakt sich draussen unter das Fenster ihres Klassenzimmers hinstellten und von der Lehrerin mit neuen Aufgaben beliefert wurden. Der Schulsack wird geöffnet, gemachte Aufgaben auf die Bank gelegt, neue eingepackt, ein kurzes Winken, und das Nächste kommt an die Reihe. Nur der Schulsack auf dem Rücken des Kindes sieht nach Normalität aus. Mich berührte die Szene. Ich werde hin und her gerissen zwischen meinen Ängsten und Sorgen und meiner Erleichterung über die klaren, einschränkenden Vorgaben. Das Leben geht weiter, manchmal sogar angenehm in dieser reduzierten Form. Und es ist stiller geworden, für viele zu still, unheilvoll still, gefüllt mit einem Donnergrollen der Angst. Berichte in den Medien zwingen mich hinzusehen, welch unfassbar menschliches Drama sich abspielt. Wie wird das Leben nach der Krise sein? Neue Zeiten werden kommen, aber welche? Wie sollen wir uns verhalten in diesem Zustand der Unsicherheit? Manche erwarten von der Kirche Trost und Hoffnung.