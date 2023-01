Tagestipp: Alpha Ray – Trompete und Elektronik Sie nennen ihre Stilrichtung Hybrid-Pop: Die Berner Band Alpha Ray spielt in der Turnhalle.

Die vier Jazz-Studentinnen und -Studenten mischen für ihren Sound Elemente aus Pop, Jazz, Ambient und Techno. Foto: PD

Brutalismus, in Watte verpackt – so beschreibt sich die Berner Band Alpha-Ray auf ihrer Website. Kennen gelernt haben sich die vier Mitglieder Annina Mossoni, Jaronas Höhener, Jan Dintheerg und Flo Hufschmid während des Jazz-Studiums an der Hochschule der Künste Bern. Mit Alpha-Ray spielen sie aber keinen Jazz, sondern Hybrid-Pop: Feine Synthesizer umweben eine klare Stimme, eine Trompete schwebt durch die Luft, ab und zu gesellen sich technoide Elemente dazu. Nun treten sie in der Konzertreihe Bee-flat zum ersten Mal dieses Jahr auf. (jek)

