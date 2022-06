Ruuds Weg in den Final

Für den 23-jährigen Norweger begann das Turnier in Paris mit einem Satzverlust gegen den Wildcard-Starter Wilfried Tsonga, der nach der Partie seine Karriere beendete. Doch der Achte der Weltrangliste drehte die Partie und setzte sich 6:7, 7:6, 6:2, 7:6 durch. Darauf folgte in der zweiten Runde ein ungefährdeter Sieg gegen den Finnen Emil Ruusuvuori. In Runde 3 lag Ruud gegen Lorenzo Sonego aus Italien 1:2 in Sätzen hinten – und auch diese Partie drehte der Norweger zu seinen Gunsten. Danach folgten drei Siege in jeweils vier Sätzen gegen Hubert Hurkacz aus Polen, den Dänen Holger Rune und Marin Cilic aus Kroatien.