Rückschlag im Playoff-Kampf – Tristan Scherwey fehlt dem SC Bern zwei Monate In der entscheidenden Phase der Regular Season muss der SC Bern auf seinen Aggressivleader verzichten. Tristan Scherwey wird diese Woche operiert. Marco Keller

Am Sonntag stürzte er sich beim 3:4 in Zürich vorerst das letzte Mal ins Getümmel: SCB-Stürmer Tristan Scherwey wird noch diese Woche operiert. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Zwei Assists steuerte Tristan Scherwey am Sonntag bei der knappen 3:4-Niederlage des SC Bern im Hallenstadion gegen die ZSC Lions bei. Seine Linie, der auch Dominik Kahun und Christian Thomas angehörte, war die klar aktivste im Berner Ensemble. Was Aussenstehende nicht erahnten: Scherwey bestritt die Partie angeschlagen.

Und die Situation verschärfte sich zunehmend, wie die Berner am Dienstag in der Medienmitteilung erklärten: «Seine Probleme am Knöchel und an den Bändern im Fussgelenk haben sich nach dem Auswärtsspiel gegen die ZSC Lions am vergangenen Sonntag weiter verschärft.» Es folgten weitere Untersuchungen, und darauf fällten der Spieler, die Ärzte und die sportliche Führung des Clubs gemeinsam den Entscheid, dass sich Scherwey umgehend einer Operation unterziehen wird. Bei normalem Heilungsverlauf wird er etwa Mitte März zurückerwartet, also ziemlich genau zum Ende der Qualifikation respektive unmittelbar vor Beginn des (Pre-)Playoffs.

Damit wird Scherwey seinem Arbeitgeber voraussichtlich im letzten Drittel der Regular Season fehlen. 19 Spiele haben die Berner – so Covid-19 es erlaubt – noch auszutragen und wollen sich in dieser Zeit idealerweise einen Platz in den Top 6 oder im Minimum einen in den Top 10 sichern, der zur Teilnahme am Pre-Playoff berechtigen würde.

Ebenfalls klar ist damit, dass Scherwey im Gegensatz zu 2018 an den Olympischen Spielen nicht teilnehmen wird. Nationaltrainer Patrick Fischer wird Anfang nächster Woche sein Kader bekannt geben.

­Marco Keller ist seit Mitte der 1990-er-Jahre Sportjournalist. Für Tamedia schreibt er seit 2013 hauptsächlich über Eishockey, daneben beschäftigt er sich auch mit Fussball und verschiedenen anderen olympischen Sportarten. Mehr Infos @marcojkeller

Fehler gefunden?Jetzt melden.