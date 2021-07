Mikorbiologisch verunreinigt – Trinkwasser in Affoltern und Heimiswil verschmutzt In Affoltern im Emmental und in Heimiswil ist das Trinkwasser verschmutzt. Die Behörden rufen die Bevölkerung auf, das Wasser vor dem Gebrauch abzukochen.

Leitungswasser zu trinken ist derzeit in Affoltern im Emmental und in Heimiswil empfohlen. Foto: Keystone (Symbolbild)

Die Massnahme gilt für das ganze Gemeindegebiet der beiden Orte, wie der Kanton Bern am Dienstag auf der Alarmierungs-Plattform «Alertswiss» schrieb. Laut Informationen auf den Gemeinde-Homepages wurde die Verschmutzung in Affoltern im Emmental und in Heimiswil am Montag festgestellt. Das Trinkwasser sei mikrobiologisch verunreinigt.

In Affoltern im Emmental hiess es, die Gemeinde sei mit Hochdruck daran, die Versorgung mit sauberem Wasser wieder herzustellen. Das könne aber mehrere Tage dauern.

Auch in Hettiswil bei Krauchthal, wo das Trinkwasser vor etwa zwei Wochen verschmutzt war, dauerte es mehrere Tage, bis alles wieder in Ordnung war.

SDA

