Polizei sucht Zeugen - Trickdieb bekleckert Opfer zur Ablenkung mit Sauce

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag in Bern und Wabern gleich zwei Mal versucht, ältere Personen durch einen Trick abzulenken und sie zu bestehlen. Der Mann bekleckerte die potenziellen Opfer mit einer roten Sauce und verwickelte sie dann in ein Gespräch.

Beim ersten Mal setzte sich die betroffene Frau zur Wehr, als sie bemerkte, dass der Täter versuchte, in die auf ihrem Rollator deponierte Handtasche zu greifen. Zuvor hatte er ihr Hilfe bei der Reinigung der roten Saucenflecken angeboten, wie Polizei und Regionale Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilten.

Der Vorfall passierte gegen 16.30 Uhr auf einem Aare-Uferweg beim Streichelzoo Dählhölzli. Rund eine Stunde später wurde der Polizei ein ähnlicher Vorfall aus Wabern gemeldet.

Dort folgte der Unbekannte einem älteren Mann in ein Gebäude an der Funkstrasse, beschmierte ihn mit der Sauce und bot an, beim Reinigen zu helfen. Dabei gelang es dem Trickdieb, Wertsachen zu stehlen, bevor er das Weite suchte. In beiden Fällen blieben die Opfer unverletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

