Brienzersee Rockfestival am Samstag – Treue Fans feiern in Brienz Die 33. Ausgabe des Brienzersee Rockfestivals ist in vollem Gange. «Die Stimmung ist genial», sagt OK-Präsident Fredi Bieri. Murielle Buchs und Hans Peter Roth

Schon am Samstagnachmittag herrschte am Brienzersee Rockfestival eine ausgelassene Stimmung. Foto: Hans Peter Roth

«Das Zusammensein, das fehlte vielen. Auch mir», sagt Fredi Bieri am Samstagnachmittag. Die 33. Ausgabe des Brienzersee Rockfestivals ist in vollem Gange. «Gestern Freitag zählten wir um die 2400 Besuchende», freut sich der OK-Präsident: Man sei sehr zufrieden. «Die Stimmung ist genial.» Die Leute hätten insbesondere nach zwei Jahren der Einschränkungen wieder Lust, am Rockfestival zu feiern.