Hallo!

Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Live-Ticker zur Apple-Entwicklerkonferenz WWDC. Wegen der Corona-Krise findet der Event digital statt. Digital-Redaktor Rafael Zeier tickert also nicht wie gewohnt aus einem vollen Auditorium in Kalifornien sondern aus dem heimischen Esszimmer in St.Gallen. Um 19:00 gehts los.