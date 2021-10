Albumtaufe im Mokka Thun – Travoltas Tanz und Trummers Midlife-Boost Stromgitarren ahoi: Mit Vincent Vegas Last Dance macht Singer-Songwriter Trummer einen Abstecher in seine Jugend. Laut und leidenschaftlich. Michael Gurtner

Vincent Vegas Last Dance mit Christoph Trummer (rechts) taufen ihr Debütalbum im Mokka. Foto: PD

Erst zieht der verpeilte Typ im schwarzen Anzug mal seine Schuhe aus. Dann legt er im Twist-Contest mit der Braut seines Bosses eine erstaunlich flotte Sohle aufs Parkett. Der Mann heisst Vincent Vega. Und er beschert dem kultigen Film «Pulp Fiction» mit seiner Tanzeinlage einen der kultigsten Momente überhaupt.

Für den von John Travolta gespielten Gangster geht in Quentin Tarantinos Meisterwerk nach dem ikonischen Tanz ziemlich rasch ziemlich alles den Bach runter. Ganz anders bei Vincent Vegas Last Dance. Die Truppe mit diesem Namen reist von Bern her die Aare hoch nach Thun, wo sie am 21. Oktober im Mokka ihr Album «Youth/Death» tauft.