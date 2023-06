Essay zu Emotionen – Traurigkeit ist doch kein Drama Kinder dürfen einfach mal so weinen, viele Erwachsene hingegen befürchten in niedergeschlagenen Momenten gleich eine Depression. Dabei gehört Traurigkeit zum Leben dazu. Max Scharnigg

In der Kindheit ist das Traurigsein noch ein ständiger Begleiter. Foto: Getty Images, Maskot

Vor einigen Wochen postete die, ja was ist sie eigentlich, Generationsikone Sarah Kuttner ein kurzes Video, das sie mit verweinten Augen und auch sonst sehr ungeschminkt zeigte. In die Kamera erklärte sie sinngemäss, dass sie heute traurig sei und noch manches mehr, besonders bemerkenswert war aber, was dabei nicht zur Sprache kam: der Grund für das Traurigsein. Sie liess es einfach so stehen: Ich bin heute traurig. Das hatte, zumal auf der Happy-Plattform Instagram, ein seltsames Gewicht, viel mehr, als wenn sie gleich nachgeschoben hätte, dass der Hund gestorben oder sonst etwas aussergewöhnlich schiefgegangen sei.