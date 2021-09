Streit um Gotthelf – Trauerspiel um eine Traueresche Ein Baum beim Grab des Pfarrers und Schriftstellers Jeremias Gotthelf in Lützelflüh wurde

aus «Sicherheitsgründen» gefällt. Von einer «Grabschändung» spricht das Gotthelf-Zentrum. Alexander Sury

Ziemlich trostlos: Das Grab von Jeremias Gotthelf ohne Traueresche bei der Kirche in Lützelflüh. Foto: Christian Pfander

Kahl und trist wirkt es derzeit, das Grab des Pfarrers und Dichters Jeremias Gotthelf («Ueli der Knecht») an der Südseite der Kirche in Lützelflüh. Etwas fehlt seit einigen Tagen: Es ist die Traueresche. Man erinnert sich an die Tuschzeichnung aus dem späten 19. Jahrhundert von Albert Anker, die das eingezäunte Grab zeigt, über dem die Traueresche sanft zu wachen scheint.

Werner Eichenberger und Heinrich Schütz vom Leitungsteam des 2012 eröffneten Gotthelf-Zentrums in Lützelflüh sind immer noch «ungeheuer wütend». Bei der Vorbereitung einer Führung für eine 100-köpfige Besuchergruppe kamen die Mitglieder des Leitungsteams kürzlich gemeinsam zu Gotthelfs Grab und trauten kaum ihren Augen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion sei die Traueresche im Auftrag der Kirchgemeinde beim Grab von Jeremias Gotthelf gefällt worden.