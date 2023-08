Transfersaga um Starstürmer – Schon vor der Ankunft hat er sein eigenes Wandgemälde Romelu Lukaku verlässt Chelsea und stürmt neu für die Roma. Der Besitzer fliegt ihn gleich selbst in die italienische Hauptstadt, wo er euphorisch empfangen wird. Oliver Meiler

Romelu Lukaku winkt den Fans nach der Landung in Rom zu. Foto: Alfredo Falcone (Keystone)

Vorfreude ist eine schöne Freude, vielleicht die schönste. Als Romelu Lukaku auf seinem Flug von London nach Rom hoch über der Emilia segelte, haben sich 48’000 Römer auf der App «Flight Radar» eingeloggt, um ihn auf den letzten paar Hundert Kilometern zu begleiten. Für dessen Niederkunft, für das späte Mirakel des Mercato. Im Cockpit des Privatjets sass Dan Friedkin, ein Milliardär aus Texas und leidenschaftlicher Pilot, dem die AS Roma seit zwei Jahren gehört. Er flog den Star in seinem Gulfstream gleich selbst an den neuen Arbeitsplatz.