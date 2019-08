Trams sind sicherer als Züge

In der Nacht auf den 4. August wurde ein SBB-Zugbegleiter im Bahnhof Baden in der Zugtür eingeklemmt und ist tödlich verletzt worden. Das Einklemmschutz-System der Tür hatte versagt. Die Systeme typgleicher Züge werden jetzt überprüft, um solche Fälle in Zukunft zu verhindern.