Mann fiel aus Schaufel – Tragischer Unfall mit einem Stapler Ein Staplerfahrer transportierte unerlaubterweise einen Arbeitskollegen. Das hatte schwerwiegende Folgen. Johannes Reichen

Beim Sturz aus einer Schaufel verletzte sich ein Mann schwer. (Symbolbild) Foto: Getty Images / iStockphoto

An einem Tag im Herbst 2022 wollten zwei Männer in der Region Bern einen Baum holen, um daraus Brennholz zu machen. Dafür benützten sie einen sogenannten Teleskopstapler. Dabei handelt es sich um Fahrzeuge mit einem verlängerbaren und teilweise drehbaren Arm. Solche Stapler werden in der Land- und Forstwirtschaft oft eingesetzt. Der Ausflug endete mit einem schweren Unfall. Dies geht aus einem Strafbefehl der regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland vom Februar dieses Jahres hervor.