Tagestipp: «Under the Fig Trees» – Träumen unter Feigenbäumen In einem sommerlichen Obstgarten sprechen junge Tunesierinnen und Tunesier über das Schicksal und die Zukunft ihres Landes. Xymna Engel

Fünf Menschen kommen in einem grossen Obstgarten zusammen, um Feigen zu ernten. Im Schatten der Bäume beginnen sie, über die Liebe zu reden, über Träume und über «Mektoub», das Schicksal. Andere streiten oder verhandeln über die Situation ihres Landes. Regisseurin Erige Sehiri geht in «Under the Fig Trees» nicht nur nah an die Gesichter heran und macht so die Emotionen spürbar, sondern lässt die Zuschauer auch in die ländliche Gegend im Nordwesten Tunesiens eintauchen. (xen)

Xymna Engel ist Kulturredaktorin und mag Kunst an ungewöhnlichen Orten. Sie hat Medienwissenschaft, Kunstgeschichte und Germanistik studiert. Mehr Infos

