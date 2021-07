Zoom – Träume aus Kreide Abgefingerte Lottoscheine, religiöse Versammlungen: Die Bilder von Anthony Ayodele Obayomi erzählen von der Kommerzialisierung der Hoffnung in Nigeria. Xymna Engel

Alle Fotos: Anthony Ayodele Obayomi

86-71-45-82-53. Zahlenreihen wie diese, eilig mit Kreide auf eine Tafel gekritzelt. Daneben eine rote, mit Klebeband zusammengehaltene Kasse aus Plastik, abgefingerte Kassenzettel. Für viele Menschen in Lagos, Nigeria, bedeuten diese Zahlen Hoffnung. Hoffnung auf ein besseres Leben – oder zumindest auf eine warme Mahlzeit am Abend. Auch wenn sie wissen, dass sie heute wahrscheinlich wieder nichts gewinnen werden.

«Hoffnung als Ware verkauft sich erstaunlich gut in den weniger privilegierten Gegenden der Stadt. Da sie zu erschwinglichen Preisen und in kleinsten Einheiten verkauft wird, gibt es genug für alle, und da sie selbst für die niedrigste Kaufkraft zugänglich ist, steigt der Absatz noch weiter», sagt Anthony Ayodele Obayomi, 1994 in Lagos geboren.