Eklat in Burgdorfer Sozialdirektion – Trägt die Kesb eine Mitschuld? Zahlreiche Mitarbeitende kündigten, zuletzt ging der Leiter. Nun müssen die Kindesschutzfälle ausgelagert werden. Das sagt der Präsident der Kesb Emmental zur Misere in Burgdorf. Regina Schneeberger

Foto: Beat Mathys

Schon seit einiger Zeit brodelte es in der Burgdorfer Sozialdirektion. Die Stimmung war angespannt, immer wieder kündigten Mitarbeitende – in einer Abteilung wurden so innerhalb weniger Monate zwei Drittel des Teams ausgewechselt. Grund für die Abgänge: der Führungsstil von Leiter Peter Leuenberger, wie mehrere Mitarbeitende dieser Zeitung berichteten. Vor gut einer Woche dann der Knall. Man trenne sich von Peter Leuenberger, teilte die Stadt mit.

Doch damit ist die Geschichte noch nicht vorbei. Die vielen Wechsel sowie eine missglückte Reorganisation haben ein einschneidendes Nachspiel. Die Burgdorfer Verwaltung kann nicht mehr allen Aufgaben nachkommen – der ganze Bereich Kindesschutz muss ausgelagert werden.