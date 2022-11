Corona beschleunigt Auflösung – Traditionelle Vereine sterben aus Das freiwillige Engagement hat während der Pandemie stark abgenommen. Viele kleinere Vereinigungen überleben den Mitgliederschwund nicht – und selbst die grossen kämpfen jetzt um ihr Überleben. Cyrill Pinto

Urs Dürst war der letzte Präsident des Glarnervereins Basel: Nach der Auflösungsversammlung im Mai blieben nur Erinnerungen, drei Fotoalben, eine Fahne und eine Kiste voll mit Vereinsprotokollen. Foto: Lucia Hunziker

138 Jahre lang gab es den Glarnerverein Basel. An der letzten GV im Mai wurde der Verein aufgelöst, im September gingen die letzten 25 Mitglieder mit dem verbliebenen Vereinsvermögen auf einen Ausflug ins Glarnerland. «Wir besichtigten den Freulerpalast in Näfels, danach ging es in die Schoggifabrik in Ennenda», sagt Urs Dürst.