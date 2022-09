Geld gestohlen – Gantrisch Plus steht vor dem Aus Zur Zeit, als die Gantrisch Plus AG das Berghaus Gurnigel betrieb, entwendete ihr jemand 130’000 Franken. Was bedeutet das für die Region? Sandra Rutschi

Das Berghaus Gurnigel wurde zwei Jahre von der Gantrisch Plus AG geführt (Archivbild). Foto: Andreas Blatter

Seit 2018 ist die Gantrisch Plus AG für die Wirtschafts- und Tourismusförderung im Naturpark Gantrisch zuständig. Denn diese Arbeit darf der Naturpark Gantrisch von Gesetzes wegen nicht selber machen. In dieser Zeit hat sich Gantrisch Plus stark für die Beizen im Naherholungsgebiet vor den Toren der Stadt Bern eingesetzt – vor allem für den Erhalt des Berghauses Gurnigel. Die Firma stand auch hinter dem geplanten Bärenparkprojekt im Dorfwald von Schwarzenburg, das diesen Sommer gestoppt wurde.