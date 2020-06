Premier League – Tottenham mit Remis gegen Manchester United In einem umkämpften Spiel schafft Manchester United spät den 1:1-Ausgleich. Bei der Norwich-Niederlage gibt Timm Klose sein Comeback.

Kurz vor Schluss fiel Paul Pogba im Strafraum. Den anschliessenden Penalty verwandelte Bruno Fernandes zum 1:1-Endstand. imago images/PA Images

Fussball-Startrainer José Mourinho hat mit Tottenham Hotspur den perfekten Start aus der Corona-Pause verpasst. Die Spurs kamen am Freitagabend gegen Mourinhos Ex-Club Manchester United nach einem späten Gegentor nur zu einem 1:1 (1:0) und bleiben in der englischen Premier League weiter vier Punkte hinter dem Gegner. Steven Bergwijn (27.) traf zunächst zur Führung für die Gastgeber im zuschauerleeren Tottenham Hotspur Stadium. Bruno Fernandes (81.) erzielte aber per Foulelfmeter den verdienten Ausgleich für die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer.

Norwich verliert und bleibt Letzter

Nach langer Verletzungspause wieder zurück: Timm Klose gab bei der 3:0-Niederlage gegen Southampton sein Comeback für Norwich. imago images/PA Images

Im zweiten Spiel des Abends verliert Norwich mit Captain Timm Klose gegen Southampton 3:0. Der Schweizer Nationalspieler feierte nach einer langwierigen Knieverletzung sein Comeback. Kurz nach der Halbzeitpause konnte Danny Ings die Gäste in Führung bringen. Stuart Armstrong (54. Minute) und Nathan Redmond (79.) bauten diese im Anschluss aus. Für Norwich ist es bereits die 19. Niederlage im 30. Saisonspiel, weshalb es auf dem letzten Platz der Tabelle liegt und sechs Punkte Rückstand auf den 17. Platz hat, der den Klassenerhalt sichert. Der zweite Schweizer im Dienste Norwichs, Nationalstürmer Josip Drmic, spielte von Beginn weg und wurde in der 89. Minute ausgewechselt.

In der Premier League wird seit Mittwoch wieder gespielt, die 20 Clubs absolvieren den 30. Spieltag. Tottenham bleibt mit 42 Punkten zunächst auf Tabellenplatz acht, Manchester United bleibt vorerst Tabellenfünfter (46 Punkte). Tabellenführer FC Liverpool spielt am Sonntag (20.00 Uhr) beim FC Everton. Der Club von Trainer Jürgen Klopp braucht noch zwei Siege, um die Meisterschaft perfekt zu machen.

Kurztelegramme

Tottenham Hotspur – Manchester United 1:1 (1:0). – Tore: 27. Bergwijn 1:0. 81. Bruno Fernandes (Foulpenalty) 1:1.

Norwich City – Southampton 0:3 (0:0). – Tore: 49. Ings 0:1. 54. Armstrong 0:2. 79. Redmond 0:3. – Bemerkungen: Norwich City mit Klose und Drmic (bis 89.).

( dpa, ets )