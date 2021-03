Grossbrand im Aaretal – Tote Person nach Brand in Wichtrach aufgefunden In Wichtrach ist am Sonntagmorgen ein Haus in Vollbrand geraten und zerstört worden. Eine Person wurde nach den Löscharbeiten leblos aufgefunden

Bei den Löscharbeiten in Wichtrach waren mehrere Feuerwehren im Einsatz. Leserfoto: Martin Michel

Die Brandmeldung ging kurz nach 9.30 Uhr die Meldung ein, wie die Kantonspolizei Bern am Sonntag mitteilte. Gebrannt hat der Wohnbereich eines Restaurants in Wichtrach. Beim Eintreffen der Feuerwehren stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen auf den angrenzenden Gastronomiebereich konnte durch die Feuerwehren verhindert werden.

Die Löscharbeiten gestalteten sich schwierig und zogen sich bis in den späten Nachmittag hinein, wie es weiter hiess. Wegen der akuten Einsturzgefahr war es den Einsatzkräften nicht möglich, innert nützlicher Frist zu Brandherden im Gebäude vorzudringen. Es konnte laut Mitteilung nicht mehr verhindert werden, dass das Gebäude vollständig ausbrannte.

Vier der zu diesem Zeitpunkt anwesenden Bewohner hatten das Gebäude selbstständig verlassen können. Einer von ihnen musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung durch die Ambulanz ins Spital gebracht werden.

Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Der Aufenthaltsort eines fünften Bewohners blieb zunächst unklar. Im Zuge der Nachlöscharbeiten fanden die Einsatzkräfte schliesslich eine leblose Person in einer der Wohnungen vor. Deren formelle Identifikation steht noch aus. Es muss gemäss den bisherigen Erkenntnissen aber davon ausgegangen werden, dass es sich um den vermissten Bewohner handelt.

Die Bernstrasse wurde für die Dauer des Einsatzes für mehrere Stunden durch die Feuerwehr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Gegen 15.30 Uhr konnte die Sperrung aufgehoben werden. Für die betroffenen Bewohner konnten teils durch die Gemeinde, teils privat Wohnlösungen gefunden werden.

Ermittlungen zur Brandursache und der Klärung der genauen Umstände der Ereignisse sind unter der Leitung der Regionalen Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland im Gang.

Bei den Löscharbeiten standen die Feuerwehren Wichtrach, Konolfingen, Münsingen und Thun sowie die Berufsfeuerwehr von Schutz und Rettung Bern im Einsatz.

SDA