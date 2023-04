Waffengewalt in den USA – Mehrere Tote durch Schüsse bei Geburtstagsparty von Teenager Im US-Bundesstaat Alabama sind auf einer Feier mindestens vier Menschen getötet und 20 weitere verletzt worden. Am selben Abend ereignete sich auch in Kentucky eine tödliche Schusswaffen-Attacke.

Ein Leichenwagen steht nach der Schiesserei vor dem Tanzstudio. Foto: Megan Varner (Getty Images via AFP)

Bei Schüssen während einer Geburtstagsparty im US-Bundesstaat Alabama sind mindestens vier Menschen getötet worden. Zahlreiche weitere seien verletzt worden, teilte die örtliche Polizei am Sonntag mit. Die Behörden machten keine Angabe zum Alter der Opfer oder dem Hintergrund des Vorfalls, der sich am Samstagabend gegen 22.30 Uhr im Ort Dadeville ereignet hatte.

«Es war mit einer Geburtstagsfeier verbunden», sagte Jeremy Burkett von der Polizei bei einer Pressekonferenz lediglich. Er gab keine Auskunft darüber, was zu dem Vorfall geführt hat oder ob in dem Zusammenhang Festnahmen gab. US-Medien berichteten, dass die Opfer vorwiegend Jugendliche seien, da es sich um eine Feier zum 16. Geburtstag gehandelt habe. Dadeville liegt etwa 70 Kilometer nordöstlich der Hauptstadt Montgomery.

Im nördlich von Alabama gelegenen Bundesstaat Kentucky ereignete sich am Samstagabend ebenfalls eine tödliche Schusswaffen-Attacke. In der grössten Stadt Louisville seien Schüsse in eine Menschenmenge abgefeuert worden, teilte die Polizei am Samstagabend auf einer Pressekonferenz mit. Mindestens zwei Menschen seien tödlich getroffen worden. Mindestens vier Menschen seien mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden, einer von ihnen befinde sich in einem kritischen Zustand. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

SDA/AFP/aru

