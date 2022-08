Fotografie – Torfstechen im Grossen Moos Das Seeland war in den 1940er-Jahren das Eldorado der Torfstecher. Monotonie und Abenteuer auf Fotos eines unbekannten Fotografen. René Wüthrich

Torfstecher schneiden die Briketts mit Spezialwerkzeug direkt aus dem Torf heraus. Alle Bilder: Staatsarchiv des Kantons Bern StAB (FN_Fotograf_B_N_32)

Die Zeit, in der Torfbriketts in Öfen glühten, ist lange vorbei. Schon seit dem Beginn des 20. Jahrhunderts war Torfstechen hierzulande kaum noch rentabel, da ausreichend Kohle importiert werden konnte. Im Zweiten Weltkrieg waren aber dann Brennstoffe so knapp, dass das Torfstechen im Kanton Bern wieder aufblühte. So entstanden im Grossen Moos noch einmal Baracken für Unterkünfte, Küchen und Kantinen für die Kolonnen der Torfarbeiter und -arbeiterinnen.