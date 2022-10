Saison-Abo im Berner Oberland – Top4-Skipass schlägt um 73 Franken auf Fast alles wird derzeit teurer – auch Skitickets. Der Top4-Skipass der vier grossen Skigebiete im Berner Oberland kostet neu 850 statt 777 Franken. Stefan Schnyder

Traumtag im Skigebiet Hasliberg im Dezember 2021: Ski- und Snowboard-Fans müssen sich auf höhere Preise gefasst machen. Foto: Sam Buchli

Auch Skifans müssen in der nächsten Saison tiefer in die Tasche greifen. Das zeigt sich am Preis für das Top4-Skiabonnement, das für die vier grössten Skigebiete im Kanton Bern gilt. Dazu gehören die Skigebiete von Adelboden-Lenk (ohne Kandersteg und Jaunpass), Gstaad (ohne Glacier 3000) und Meiringen-Hasliberg sowie die Jungfrau-Skiregion.