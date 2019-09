Tolle Serien, schreckliche Fete

Wer verstehen will, wie anstrengend diese Selbstvergewisserung der eigenen Grossartigkeit im Stadtzentrum von Los Angeles gewesen ist, der möge bitte den Anfang der Veranstaltung betrachten. Es gibt keine Moderation in diesem Jahr, weil so ein Conférencier als Relikt aus dem vergangenen Jahrtausend gilt.

Es kommt also erst die Comicfigur Homer Simpson auf die Bühne und wird von einem Klavier erschlagen. Anthony Anderson («Black-ish») eilt hinter die Bühne, klaut einige Trophäen (warum wird der Afroamerikaner als Dieb dargestellt?), präsentiert ein paar arg gewollte Scherze auf die TV-Spielzeit (dass in «Game of Thrones» der Becher einer Kaffeehauskette zu sehen gewesen ist) und findet schliesslich Bryan Cranston, der als Darsteller der Figur Walter White in «Breaking Bad» das goldene Zeitalter des Fernsehens verkörpert.

«Fernsehen war nie grösser», sagt Cranston auf der Bühne. Es scheint, als täte es ihm weh, dass er das nun sagen muss: «Fernsehen war nie so bedeutsam. Und Fernsehen war nie so verdammt gut.» Wer sich seiner Bedeutung derart offensiv versichern muss, der hat ein gewaltiges Problem. Es dürfte Leute geben, die darauf hinweisen, dass bei dieser Eröffnung ausschliesslich Männer dabei gewesen sind. Vielleicht muss man es anders sehen: Frauen wie Amy Poehler oder Tina Fey sind viel zu schlau, um bei so einem selbstverliebten Blödsinn mitzumachen.