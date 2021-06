Im Rollstuhl auf Tinder – «Toll, dass du es trotz deiner Brille hierhergeschafft hast!» Weil sie im Rollstuhl sitzt, bekommt Amelie Ebner auf der Dating-Plattform Tinder oft blöde Kommentare oder zweifelhafte Komplimente. Sie hat einen Weg gefunden, damit umzugehen: kontern. Alexandra Höpfl

Seit sie mit 17 einen Skiunfall hatte, ist Amelie Ebner querschnittsgelähmt. Welche Sprüche sie deshalb manchmal lesen muss, veröffentlicht sie für ihre 19'000 Follower auf Instagram.

«Toll, dass du trotz deiner Behinderung hier bist.» Worte, die vielleicht nett gemeint sind, aber Amelie Ebner, 25, verletzen. Sie hat sie schon so oft auf der Dating-Plattform Tinder geschickt bekommen. An manchen Tagen vermiesen sie ihr die Laune, an anderen zuckt sie einfach mit den Schultern. Amelie kann es nicht als Kompliment sehen, wenn jemand sie dafür lobt, dass sie «trotz ihrer Behinderung» datet. Sie fühlt sich dann auf ihren Rollstuhl reduziert.

Im Alter von 17 Jahren hatte Amelie einen schweren Skiunfall. Sie ist seitdem querschnittsgelähmt. Von einem Tag auf den anderen war in Amelies Leben alles anders. Nicht nur ihr Alltag veränderte sich, sie sieht Dinge jetzt aus einer ganz neuen Perspektive. Sie bemerkt, dass viele fremde Menschen sie gar nicht mehr als junge Frau wahrnehmen, die Jura studiert, Hobbys hat und sich Ziele vornimmt. Stattdessen sehen sie nur noch die Rollstuhlfahrerin. Für Amelie ist das schwer. Die schönsten Momente sind doch die, wenn die Freunde und Familienmitglieder vergessen, dass sie im Rollstuhl sitzt.