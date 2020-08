Mord im Berner Florapark – Tötungsfantasien hatte sie seit der Kinderzeit Tanja H. massakrierte 2008 im Berner Florapark ein Zufallsopfer. Jetzt entscheidet das Gericht, ob die «kleine Verwahrung» der Mörderin um weitere fünf Jahre verlängert wird. Markus Dütschler

Florapark im Berner Monbijou-Quartier: Hier ereignete sich der Mord in der Nacht auf den 18. November 2008. Foto: Adriana Bella

Der Tamile ahnt nichts Böses, als ihn die Frau nach dem Oralsex im Berner Florapark bittet, sich kurz abzuwenden. Sie habe ein Geschenk für ihn, sagt die 22-jährige drogenabhängige Gelegenheitsprostituierte Tanja H. Der 52-jährige Freier tut wie geheissen. Sie nimmt ein Messer und sticht in seinen Kopf. Er wehrt sich, versucht zu flüchten, doch setzt sie ihm nach und sticht wie von Sinnen auf ihn ein. Anwohner hören die Schreie in der Nacht auf den 18. November 2008 und alarmieren die Polizei. Als die Beamten herbeieilen, sitzt die Frau auf ihrem Opfer. An die 100 Stiche wird die Gerichtsmedizin später nachweisen.