Töfffahrerin mit Auto kollidiert - Töfffahrerin wird in Thun bei Kollision mit Auto verletzt

Töfffahrerin wird in Thun bei Kollision mit Auto verletzt

Auf dem Berntorplatz wird der Verkehr über einen Kreisel gelenkt. swisstopo

Beim Befahren eines Kreisels in Thun ist am Samstagnachmittag eine Töfffahrerin seitlich mit einem Auto zusammengeprallt. Dabei kam sie zu Fall, geriet unter das Auto und verletzte sich schwer.

Die Verletzte wurde durch Drittpersonen geborgen und betreut, bevor eine Ambulanz sie in Spitalpflege fuhr, teilte die Berner Kantonspolizei am Sonntag mit. Die Meldung zum Unfall auf dem Berntorplatz in Thun ging gegen 13.55 Uhr ein. Die genauen Umstände werden noch ermittelt.

Für die Unfallarbeiten blieb der Kreisel mehrere Stunden gesperrt. Nebst den Rettungskräften stand auch das kantonale Care Team im Einsatz.

SDA

