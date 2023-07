Auffahrkollision in Eggiwil – Töfffahrer nach Zusammenstoss mit Auto schwer verletzt Am Donnerstagabend ist in Eggiwil ein Motorrad auf ein Auto aufgefahren. Der Töfffahrer wurde schwer verletzt ins Spital geflogen.

In Eggiwil ist es am Donnerstagabend zu einer Auffahrkollision zwischen einem Motorrad und einem Auto gekommen. Der Töfffahrer wurde dabei schwer verletzt und durch einen Helikopter in ein Spital gebracht.

Gemäss ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei war der Mann auf der Längmatt in Richtung Signau gefahren, als es beim Dorfausgang zum Auffahrunfall mit einem vorausfahrenden Auto kam. Der Strassenabschnitt musste für Unfallarbeiten für rund eine Stunde komplett gesperrt werden.

SDA/ske

Fehler gefunden?Jetzt melden.