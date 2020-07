Mit der Rega ins Spital geflogen – Töfffahrer auf Autobahn in Biel schwer verletzt Zwischen Frinvilier und Biel ist es am Sonntagabend zu einem schweren Motorradunfall gekommen.

Auf der A16 ist ein Töfffahrer verunfallt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Foto: Google Street View

Ein 38-jähriger Motorradfahrer ist am Sonntagabend in Biel schwer verletzt worden. Er verunfallte bei der Ausfahrt der Autobahn A16 und musste ins Spital geflogen werden. Der Unfall wird untersucht, wie die Kantonspolizei Bern am Montag mitteilte.

Nach ihren Erkenntnissen war der Töfffahrer unterwegs von Frinvilier in Richtung Biel. Kurz vor dem Taubenlochkreisel stürzte er aus noch unbekannten Gründen. Die Rega flog ihn ins Spital. Der betroffene Strassenabschnitt war vorübergehend gesperrt.

( SDA )