Motorradunfall am Gurnigel – Töff-Fahrerin prallt in Felsblock und verletzt sich schwer Am Montagabend hat sich eine Motorradlenkerin bei einem Selbstunfall am Gurnigel schwer verletzt. Sie musste ins Spital geflogen werden.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Gurnigelpassstrasse in Sangernboden (Gemeinde Rüschegg): Ungefähr um 17.20 Uhr war am Montag eine Motorradlenkerin auf der Passstrasse aus der Richtung «Untere Gantrisch-Hütte» bergwärts in Richtung Wasserscheide unterwegs.

Im Bereich Türliboden stürzte sie in einer Kurve und prallte in einen Felsblock, wie die Kantonspolizei Bern am Dienstagmittag mitteilte. Die Töff-Fahrerin wurde beim Unfall schwer verletzt und musste nach der Erstbetreuung durch Ersthelfer mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen werden.



PD/chh

