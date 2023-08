Töff-Fahrer rast Polizei davon – Verfolgungsjagd auf Autobahn endet mit Unfall in Bern Weil ein Motorrad ohne Nummernschild am Freitagabend vor der Polizei flüchtete, kam es zu einem Unfall. Der Lenker wurde dabei verletzt.

Die Verfolgungsjagd auf der Autobahn endete mit einem Unfall. (Symbolbild) Foto: Getty Images

Am Freitagabend kurz vor 23 Uhr fiel einer Patrouille der Kantonspolizei Bern ein Motorrad auf: Der Töff war in Kerzers auf der Autobahn in Richtung Bern ohne Kontrollschild und mit «auffälliger Fahrweise» unterwegs, wie es in einem Communiqué heisst.

Die Polizisten forderten den Motorradfahrer mittels Matrix – einem Display, mit dem über dem Polizeiauto Textnachrichten angebracht werden können – dazu auf, für eine Kontrolle auf dem Rastplatz Wileroltigen anzuhalten. Der Töff-Fahrer zeigte sich aber nicht kooperativ und fuhr – viel zu schnell – auf dem Pannenstreifen weiter in Richtung Bern.

Die Polizisten nahmen im zivilen Dienstfahrzeug mit Blaulicht die Verfolfung auf. Auf Höhe einer Rechtskurve bei der Ausfahrt Bümpliz kollidierte das Motorrad mit einer Leitplanke. Der Lenker stürzte und wurde dabei verletzt. Die Ambulanz brachte ihn nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort in ein Spital.

Auch das Polizeiauto kollidierte mit der Leitplanke. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Wegen des Unfalls war der betroffene Autobahnabschnitt für mehrere Stunden komplett gesperrt.

«Der Bund» im Gespräch – Gratiseintritt Sieben Kandidierende für den Ständerat treten am Mittwochabend, 13. September, zu einer Duell-Stafette an. Moderiert wird der Anlass im Bierhübeli Bern von «Bund»-Chefredaktorin Isabelle Jacobi und Marcello Odermatt, Co-Leiter Ressort Bern. Mehr Infos und Ticket-Bestellung Gesprächsstoff – Der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

PD/chh

Fehler gefunden?Jetzt melden.