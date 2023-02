Polizeieinsatz im Berner Jura – Tödliche Schussabgabe in Sonceboz – Täter flüchtig In Sonceboz im Berner Jura läuft seit Anfang Nachmittag ein grosser Polizeieinsatz. Ein flüchtiger Täter hat eine Person durch mehrere Schüsse getötet.

In der bernjurassischen Ortschaft Sonceboz ist es am frühen Freitagnachmittag zu einer Schussabgabe eingekommen. Die Berner Kantonspolizei steht im Einsatz.

Gemäss dem Nachrichtenportal «Le Quotidien Jurassien» hat eine Person vier Mal auf eine andere Person geschossen. Das Opfer soll dadurch tödlich verletzt worden sein.

Die Polizei geht derzeit von einem Beziehungsdelikt aus. Das schreibt sie in einer Kurznachricht auf Twitter. Der mutmassliche Täter sei auf der Flucht. Mehrere Strassen seien abgesperrt worden, heisst es in der Nachricht weiter. Die Polizei will weiter informieren. Über allfällige Opfern steht nichts im Tweet.

SDA/nfe

