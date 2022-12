Berner Sportmomente im Jahr 2022 – Todesängste, Schmerzen, Freudentränen – und ein Star zum Anfassen Beat Feuz weint in Peking vor Glück, Michael Wiget erleidet im Sägemehl Höllenqualen, Melanie Maurer erfüllt sich einen Kindheitstraum: ergreifende Erinnerungen ans Sportjahr. Philipp Rindlisbacher Marco Oppliger Dominic Wuillemin Angelo Rocchinotti Adrian Horn

Ein letztes Hurra für Miralem Sulejmani: Die YB-Spieler feiern ihren langjährigen Teamkollegen nach dem letzten Saisonspiel Ende Mai. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Andy Schmid: Wahre Grösse der Handball-Grösse

Star ohne Allüren: Rückkehrer Andy Schmid imponiert in der Heimat auf und neben dem Handballfeld. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Als Andy Schmid im Sommer in die Schweiz zurückkehrt, ist die Aufregung in der hiesigen Handballszene riesig. Als einer der wenigen echten Stars seiner Sportart gilt der 39-Jährige; in der Bundesliga, der besten Spielklasse weltweit, wurde er fünfmal zum wertvollsten Akteur gewählt.