«Apropos» – der tägliche Podcast – Tod in Adelboden: Warum die Polizei Martin M. erschossen hat 2020 tötet die Spezialeinheit Enzian einen Mann. Die Verantwortlichen weisen jegliches Fehlverhalten von sich während die Angehörigen noch immer nach Antworten suchen. Mirja Gabathuler Host Cedric Fröhlich Gast Tobias Holzer Produzent

Abonnieren Sie diesen Podcast: auf Apple Podcasts , Spotify oder Google Podcasts .

Am 21. Mai 2020 rückt die Berner Spezialeinheit «Enzian» zu einem Grosseinsatz aus. Martin M., ein 44-jähriger, psychisch auffälliger Mann hat sich in einer Wohnung in Adelboden verschanzt – und ist im Besitz einer Waffe. Am Ende des Grosseinsatz verschafft sich die Polizei Eintritt zum Schlafzimmer von Martin M. Die Türe wird aufgebrochen und es fallen Schüsse. Kurz darauf kommt die Meldung über Funk: Die Zielperson ist Tod. Der Staat hat Martin M. erschossen.

Wer war Martin M. und warum hat er sich mit einer Waffe in seiner Wohnung verschanzt? War der tödliche Einsatz der Polizei verhältnissmässig – oder hätte war der Tod von Martin M. verhindert werden können? Diese Fragen beantwortet BZ und Bund Redaktor Cedric Fröhlich in einer neuen Folge «Aporpos», dem täglichen Podcast des «Tages-Anzeigers» und der Redaktion Tamedia. Er hat den Fall Martin M. gemeinsam mit Quentin Schlapbach nachrecherchiert. Gastgeberin ist Mirja Gabathuler.

«Apropos» – der tägliche Podcast Politisch, persönlich, nah: «Apropos», der tägliche Podcast des «Tages-Anzeiger» und der Redaktion Tamedia, beleuchtet Themen und Hintergründe, die bewegen. Sie können «Apropos» kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts hören und abonnieren.

Fehler gefunden?Jetzt melden.