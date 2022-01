Arbeiten im Garten – To-do-Liste für den Februar

Gartenarbeiten – To-do-Liste für den Februar Winterschnitt für die Obstbäume, Nistkästen reinigen, erste Saaten ausbringen: Gärtnerinnen und Gärtner sollten in den nächsten Wochen aus dem «Winterschlaf» aufwachen. Sarah Fasolin

Obstbäume, im Bild ein Apfelbaum, sollten während der Winterruhe zurückgeschnitten werden, das Kürzen der Zweige bewirkt, dass diese dicker und stabiler werden. Foto: Getty

Garten- und Astschere in Betrieb nehmen: Obstbäume erhalten den Winterschnitt, Sträucher werden an der Basis ausgelichtet (ausser Magnolie, Zaubernuss und Blumenhartriegel). Bei Beerensträuchern die ältesten Äste an der Basis herausschneiden, sodass wieder mehr Licht ins Innere des Strauches gelangt. Hecken jetzt schneiden, nicht erst im März, wenn die ersten Vögel ihre Nester bauen.