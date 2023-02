Rückkehr auf die grosse Leinwand – «Titanic» ist fantastisch gealtert 25 Jahre nach seinem ersten Kinostart ist James Camerons Film zurück in den Kinos. Leonardo DiCaprio und Kate Winslet haben den Film davor bewahrt, nur als One-Hit-Wonder Geschichte zu schreiben. Kathleen Hildebrand

Eine der berühmtesten Filmszenen überhaupt: Jack und Rose in «Titanic». Foto: Imago/UPI Photo

Ein bisschen schmerzhaft ist es schon, wenn die grossen Popkulturereignisse der eigenen Jugend wiederauferstehen. Denn man weiss ja, woran das liegt, nämlich an dem vielen Geld, das sich mit nostalgischen Gefühlen verdienen lässt. Man ist also: alt oder wenigstens nicht mehr ganz jung, so viel steht fest.